Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Smith ist gescheitert © APA/HANS PUNZ

Michael Smith verlor am späten Sonntagabend im Londoner Alexandra Palace mit 1:3 Sätzen gegen die Nummer 69 der Welt, Luke Woodhouse. Mit dem Aus des Weltranglistenvierten ist die nächste Sensation bei der Darts-WM perfekt.

Zuvor hatten sich bereits Ex-Weltmeister Rob Cross (England), Fünffach-Champion Raymond van Barneveld (Niederlande) sowie der englische Mitfavorit Ian White schon nach dem ersten WM-Wochenende in London verabschiedet. Woodhouse zog mit seinem Sieg in die 3. Runde ein.

Der erste Sieg einer Frau bei der Darts-WM bleibt indes weiter aus. Die Japanerin Mikuru Suzuki verlor gegen den Engländer James Richardson 2:3. Der 37-Jährigen war nach zuletzt starken Leistungen eine Überraschung zugetraut worden. Die Japanerin kam nach 0:2-Rückstand stark auf, den entscheidenden Satz verlor sie mit 2:3-Legs. Am Dienstag tritt die Engländerin Fallon Sherrock an. Bei einem Erfolg wäre sie am Samstag die Auftakt-Gegnerin des Österreichers Mensur Suljovic.