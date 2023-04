Felix Gall: "Die Genetik spielt immer noch eine Schlüsselrolle"

Berufsradfahrer Felix Gall hat das Baskenland als Zehnter des "GC" beendet. Ab Montag führt er den Rennstall AG2R Citroën in die Tour of the Alps. Der Osttiroler über die Form, Konstanz und Überflieger.