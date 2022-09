Katja Krenn zählt im Triathlon und im Duathlon zu den weltbesten Nachwuchsathleten auf losem Untergrund. Bei Welt- und Europameisterschaft hat sie einen Platz auf dem Podest in den Crossbewerben reserviert. Junioren-WM-Gold im Cross-Duathlon, Junioren-WM-Bronze im Cross-Triathlon, EM-Silber X-Terra-Triathlon und ein dritter Platz beim X-Terra-Triathlon in Scanno in der Elite blieben auch in den USA nicht unbemerkt.

Und so hat die Delaware State University Krenn ein Stipendium für vier Jahre angeboten. Das hat die Jus-Studentin gerne angenommen. „Der Uni-Sport hat in den USA eine komplett andere Dimension als bei uns“, erzählt die Mitterdorferin. Das Jus-Studium (Diplom) an der Karl Franzens Universität in Graz wird sie nicht abbrechen, sondern parallel weiterführen. In Delaware hat sie „Law Studies Major“ bereits in Angriff genommen.

Dass sie in den USA nicht im Gelände, sondern auf der Straße ihre Wettkämpfe bestreiten wird, ist kein Problem. Bis zu sechs Sprintrennen über das gesamte Land verstreut absolviert sie pro Semester für das Team der Uni. Der Höhepunkt sind die nationalen Meisterschaften im November.