Thomas Frühwirth ist erfolgreich in das zweiwöchige Kanada-Abenteuer gestartet. Der Steirer hat mit dem Weltcup-Einzelzeitfahren das erste von vier Rennen gewonnen – am Samstag steht in Quebec noch das Straßenrennen auf dem Plan, ehe in der kommenden Woche im Rahmen der Paracycling-Weltmeisterschaft abermals Einzelzeitfahren (Donnerstag) und Straßenrennen (Samstag) ausgetragen werden.

Der Kurs im ersten Rennen war 17,6 Kilometer lang. "Nach den ersten drei Kurven musste ich schon eine Vollbremsung einlegen, da ein 'Following-Car' eines anderen Athleten mir das Überholen sehr schwer gemacht hat. Aber das hat mich nur noch mehr unter Feuer gesetzt", sagt Frühwirth. Er konnte sich "perfekt ausbelasten" und holte in 26:31 Minuten einen deutlichen Sieg vor Rafal Wilk (POL, +57 Sekunden) und Mathieu Bosredon (FRA, +58).

Der große Dominator der Szene fehlte allerdings: Jetze Plat (NED) lässt den Weltcup aus, um vor der Weltmeisterschaft in der kommenden Woche kein Risiko einzugehen.