Was für Wochen für den Ennstaler Andreas Kolb: Fünfter beim Weltcup in Leogang - besser war noch kein Österreicher im Weltcup - vor vier Wochen. Europameistertitel in Maribor vor Landsmann David Trummer vor zwei Wochen. Und jetzt: Platz vier im Weltcup - und wieder das beste Ergebnis der österreichischen Downhill-Geschichte.

In der Qualifikation war Kolb Sechster und war im Finale trotz zweier Fehler zweitschnellster der Topgruppe aus der Qualifikation. Nur Amaury Pierron, Sieger der Qualifikation und dreifacher Saisonsieger im vierten Rennen, pulverisierte das Feld: 1,4 Sekunden Vorsprung auf den Zweiten.

Trummer beendete das Rennen in Lenzerheide auf dem 15. Rang.