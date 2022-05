Der Eritreer Biniam Girmay erlitt beim Öffnen einer Prosecco-Flasche auf dem Stockerl am Dienstag eine Augenverletzung, wegen derer der 22-Jährige nicht mehr beim Giro d'Italia weiterfahren kann. "Was passiert ist, ist ein bisschen traurig. Ich muss das Auge weiter schonen", sagte der Klassikerspezialist vom Team Intermarche-Wanty-Gobert in einer Videobotschaft. Dennoch war er stolz: "Es war unglaublich. Ich bin dem Team sehr dankbar. Dieser Sieg ist auch für meine Kollegen."

Der Korken traf den Fahrer unglücklich im Gesicht bzw. dem linken Auge. Girmay hatte am Dienstag als erster Afrikaner mit dunkler Hautfarbe eine Etappe bei einer der drei großen Rad-Rundfahrten gewonnen.