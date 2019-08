Heute beginnt in St. Georgen im Attergau das „Race Around Austria“, das als härtestes Radrennen Europas gilt. Die Favoriten kommen aus der Steiermark: Thomas Mauerhofer tritt im Einzel an, Christoph Strasser und Lukas Kienreich als 2er-Team.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Strasser, Rekordsieger des "Race Across America", startet beim "Race Around Austria" © lupi spuma

Keine zwei Monate ist es her, da war die Psyche für Thomas Mauerhofer eine große, unüberwindbare Hürde. Beim „Race Across America“ waren die Gedanken an seinen schweren Unfall im Vorjahr vor allem in den Nachtstunden präsent, ein „Hirnpatschen“, wie er es nannte, setzte ein. Doch der Extremradsportler hatte Zeit, das Geschehene und seine Aufgabe aufzuarbeiten, und stellt sich ab heute der nächsten großen Herausforderung: Der Steirer startet mit der Nummer eins in das „Race Around Austria“.