Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Steirer Daniel Auer siegte beim Saisonauftakt in Leonding © Reinhard Eisenbauer/Felbermayr Wels/KK

An sich war das Saisoneröffnungsrennen in Linz-Leonding eine Sache für das Heimteam von Felbermayr Wels - sechs Mal in sieben Jahren hatten die Oberösterreicher den Sieger gestellt. Doch bei der 59. Auflage ging der Sieg in die Steiermark: Der Weizer Daniel Auer, Kapitän der neuformierten "Maloja Pushbikers Graz", setzte sich bei dem unglaublich schnellen Rennen zum Saisonauftakt durch.