© (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Kristina Vogel krönte sich vor zwei Jahren in Rio de janeiro im Teamsprint zur Olympiasiegerin. Schon 2009 war die Radsportlerin in einen schweren Unfall verwickelt. Damals kollidierte sie auf der Starße mit einem Auto und erlitt dabei mehrere Knochenbrüche und Schnittverletzungen. Diesmal wurde die deutsche Bahnrad-Olympiasiegerin bei dem Trainingsunfall schwer an der Wirbelsäule verletzt. "Wir machen uns große Sorgen um Kristina. Es sieht sehr schlimm aus", sagte der deutsche Bundestrainer Detlef Uibel. Nachdem Vogel mit dem Hubschrauber nach Berlin geflogen wurde und sich einer Not-operation unterziehen musste, besteht glücklichereise keine Lebensgefahr.