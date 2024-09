Schlimmer Zwischenfall bei der Straßen- und Paracycling-WM in Zürich. So befindet sich die Schweizerin Muriel Furrer nach einem schweren Sturz laut Weltverband UCI in „einem sehr kritischen Zustand“. Die 18-Jährige war im Straßenrennen der Juniorinnen aus noch unbekannten Gründen gestürzt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Weltverband UCI teilte mit, Furrer zog sich eine „ernsthafte Kopfverletzung“ zu. Der Schweizer Rundfunk SRF berichtet von einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Eine Not-Operation an der Zürcherin soll bereits durchgeführt worden sein. Die UCI und der Schweizer Verband teilten mit, sie seien „extrem besorgt“ aufgrund des Zustands von Furrer. Momentan gebe es keine Erkenntnisse darüber, wie der Sturz zustande gekommen war. Dies werde derzeit untersucht.

Silber für Wibmer

Im Handbike-Bewerb der Frauen gewann Cornelia Wibmer die Silbermedaille im Straßenrennen. Für die Salzburgerin war es das zweite Edelmetall in der Schweiz nach ebenfalls Platz zwei im Zeitfahren. Es siegte bei kühlen Temperaturen und Regen im Sprint die Niederländerin Jennette Jensen. Zeitfahrsiegerin Svetlana Moshkovich wurde Vierte.