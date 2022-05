Beim Diskuswurf-Testwettkampf in Schwechat kam es zu einem folgenschweren Wurf. Ein Fotograf, der rund 40 Meter vom Wurfkreis außerhalb des Wurfsektors entfernt war, wurde von einem Diskus am Kopf getroffen und erlitt dabei ein schweres Cut. Nur wenig später traf ein Rettungswagen auf dem Stadion in Rannersdorf ein, der Fotograf wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Österreichs Aushängeschild Lukas Weißhaidinger gewann auch diesen Test, nachdem er bereits vor zwei Tagen an selber Stelle den "besten Wettkampf meines Lebens" hingelegt hatte, wie er nach 67,69 Metern gesagt hatte. Diesmal musste er den Wettkampf nach dem Schock allerdings verfrüht abbrechen. Bei den Damen warf mit Djeneba Touré eine Steirerin die Scheibe am weitesten und kam auf 49,81 m.