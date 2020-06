Schnelle Muskeln"Es handelt sich um ein außergewöhnliches Talent"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vasily Klimov hat das Zeug zum Sprinter © KK/KUESS

Vor knapp fünf Jahren kam Vasily Klimov mit seinen Eltern nach Kärnten. Der in Moskau geborene Bursche zog mit drei Jahren mit seiner Familie nach Kiew (Ukraine), wo nach sechs Jahren erneut die Sachen gepackt worden sind und Laibach das Ziel war. 15 Monate später wurden in der slowenischen Hauptstadt die Zelte abgebrochen. Nun scheint es so, dass seine Familie und er angekommen sind. „Es gefällt uns extrem gut hier in Kärnten, wir fühlen uns total wohl“, sagt er in einem fast akzentfreien Deutsch.