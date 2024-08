Am Montag resümierte das Kärnten Läuft-Team rund um Veranstalter Michael Kummerer und Projektleiterin Barbara Jöbstl das vergangene Wochenende, welches ganz Kärnten in den Bann von „Kärnten Läuft“ zog. Im Beisein von Kärntens Sportdirektor Arno Arthofer, Christopher Weiss (Geschäftsführer Raiffeisen Marketing Kärnten) sowie Christopher Zavodnik (Direktor Parkhotel Pörtschach) wurde nochmals auf den gesamten Ablauf der beliebten Laufveranstaltung geblickt und hervorgehoben, wie viel Kärnten Läuft in diversen Aspekten bewirkt. Sei es im Bereich der Gesundheit, im Kärntner Tourismus und generell in der Wirtschaft rund um den Wörthersee.

Arno Arthofer, der selbst Teilnehmer war und stolz mit seinem Pokal vom Ryder Cup anreiste: „Kärnten Läuft ein Glücksfall für unser Bundesland. Mit dem Engagement der Crew wird enorm viel positive Energie erzeugt. Zudem wird man von Anfang bis zum Ende perfekt serviciert und die Labestationen sind optimal besetzt. Für uns als Kärnten Sport ist es wichtig, dass viele Menschen ganzjährig zur Bewegung animiert werden.“ Eine breite Masse wurde schon beim Auftakt am Freitag im Zuge des Wörthersee Nightrun bewegt.

Hier stand der Spaß im Vordergrund

Für Michael Kummerer und seine Crew gibt es nach dem intensiven Wochenende nicht viel Zeit zum Ausruhen. Zum einen ist der Oktober und somit der Graz Marathon nicht mehr weit, zum anderen wird schon an neuen Ideen für Kärnten Läuft 2025 (29.-31. August 2025) gefeilt. „Es war wieder der perfekte Termin für unser Event. Die Sportler, die sich bei Kärnten Läuft für die Wettkämpfe im Herbst vorbereiten wollten, kamen wieder auf ihre Kosten und sind bereit für die Marathons in New York, Berlin oder auch in Graz.“ Neben den Profis wie Halbmarathon-Sieger Erik Sang (KEN), der das Rennen mit einer Zeit von 1:01:51 für sich entschied, oder der Österreicherin Julia Mayer, die mit einer Zeit von 1:17:23 in der Running City einlief, waren es vor allem auch die Kleinsten, die sich am Samstag beweisen konnten. Beim Bambini-Sprint und beim Familienlauf bewegte sich die ganze Familie, von der Oma bis zum Vater.

Die ganze Familie stand am Start

Die heimischen Athleten um Peter Herzog und Julia Mayer schwärmten auch dieses Jahr wieder von der Veranstaltung. Sie bezeichneten Kärnten Läuft einmal mehr als ihre Lieblingsveranstaltung in ihrem Wettkampfkalender. „Die Sportler stehen bei uns klarerweise an erster Stelle. Nicht nur die auf der Strecke, sondern auch die neben der Strecke. Hier wählen wir als Streckenposten bewusst kleine Vereine aus, die das Geld für ihren Nachwuchs benötigen.“

Der Viertel- und Halbmarathon

Die große Veranstaltung zog neben den Sportlern auch viele Sportbegeisterte an den Wörthersee. So war bei den VIPs ebenso so einiges los. Zahlreiche Gäste, wie Gernot Kulis (er brachte Freitagabend die Stimmung zum Kochen), ließen sich das Spektakel der vielen Läufe nicht entgehen.

Ausgelassene Stimmung über das ganze Wochenende

Alle Namen, alle Ergebnisse