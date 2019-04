Facebook

Lemawork Ketema gewann 2018 in Graz den Halbmarathon © GEPA pictures

Die so geballt wie noch nie in Wien antretende österreichische Marathonspitze hat sich für heute hohe Ziele gesetzt. Lemawork Ketema, Valentin Pfeil, Peter Herzog, Christian Steinhammer und Eva Wutti wollen allesamt ihre persönlichen Bestzeiten deutlich steigern und damit auch das WM-Limit erbringen. Ketema, der 2018 in Graz den Halbmarathon gewonnen hatte, geht beim Vienna City Marathon sogar auf die direkte Olympia-Qualifikation für 2020 los.

Dafür müsste der gebürtige Äthiopier unter 2:11:30 laufen, das wäre fast zwei Minuten schneller als seine im Vorjahr bei der EM in Berlin aufgestellte Bestzeit. Nach einer gelungenen Vorbereitung mit einem gerade erst beendeten Höhentrainingslager in Kenia ist er jedenfalls sehr optimistisch. "Ich will das Limit für Tokio bringen. Ich möchte unter 2:11:30 laufen", betonte 33-Jährige, der Ende 2015 die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hat.

Im Vorjahr war Ketema in Berlin für Österreich gemeinsam mit Herzog und Steinhammer sensationell zu Team-EM-Bronze gelaufen. "Das war für mich eine große Geschichte. Ich habe nachher fleißig weitergearbeitet und mein Training ist jede Woche besser geworden", so Ketema. Geht der ambitionierter Plan für sein Wien-Debüt auf, könnte er sogar in die Nähe des österreichischen Rekordes kommen. Diesen hält seit 2009 mit 2:10:47 Günther Weidlinger.