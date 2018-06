Neue Route beim 24-Stunden-Lauf in Irdning: Bei der WM im nächsten Jahr könnte es sonst richtig eng werden. Außerdem heute: Der Römerlauf in Kaindorf an der Sulm.

© GEPA pictures

Der Grenzstaffellauf in Veitsch (54 Kilometer, 2060 Höhenmeter) ist am Samstag (9) der Vorbote für das, was im Juli auf die Läufer zukommt: Es geht zunehmend in die Berge: Donnersalm Berglauf, Loser Berglauf, Erzberglauf und der Dirtrun am Erzberg sind Fixpunkte im Terminkalender von Berglauf-Freunden.

Bevor es hoch hinaus geht, finden in der Steiermark zwei (mehr oder wenige) flache Straßenklassiker statt. Bis zu 20,4 Kilometer gilt es beim legendären Römerlauf in Kaindorf an der Sulm (Samstag, 17) zu absolvieren. Für den einzigartigen (Nacht-)Lauf im Schein der Fackeln hatten sich mit Nennschluss 2150 Läufer angemeldet. 2500 werden inklusive Nachmeldungen erwartet.

Nicht ganz so viele Läufer – 2000 nämlich – tummeln sich schon heute in Irdning. Mehr als die Hälfte der 2000 Teilnehmer haben sich für die Kinder- und Schulläufe angemeldet. „Es gibt im ganzen Bezirk keinen Autobus mehr“, freut sich Anton Wippel, Leiter des OK-Teams. „1100 Kinder in dreieinhalb Stunden starten zu lassen und zu ehren ist eine Herausforderung. Mehr Zeit haben wir aber nicht, der Schulbus fährt wieder.“ Die Schülerbewerbe finden ab 7 Uhr Früh statt.

120 Einzelläufer haben sich angemeldet, die in den 24 Stunden maximal vier Stunden Pause machen dürfen. Wobei, „genau können wir das nicht kontrollieren – wenn einer einfach stehenbleibt. Die guten machen aber keine Pausen.“ Und gut sind heuer einige, der Grund dafür ist logisch: Von 10. bis 12. Mai findet im nächsten Jahr die Weltmeisterschaft statt. Da kommen dann 350 Läufer und darum wird heuer auf einer neuen Strecke gelaufen. „350 etwa gleichschnelle Läufer gleichzeitig auf der Strecke – das geht sich durch das Dorf nicht aus“, erklärt Wippel, der bereits jetzt Organisationsarbeiten für die WM verrichtet.

Am Samstag um 7 Uhr Früh ist Start des 12-Stunden-Laufes, der gleichzeitig auch die Steirische Meisterschaft im Utralauf ist. In zwölf Stunden müssen zumindest 60 Kilometer gelaufen werden, um in die Wertung zu kommen.

