Wie groß war die Erleichterung, als Sie die PGA Tour Karte für eine weitere Saison im letzten regulären Turnier geschafft hatten?

MATTHIAS SCHWAB: Ich bin happy, dass ich es geschafft habe und beim ersten Play-off-Turnier dabei war. Nun habe ich eine wesentlich bessere Kategorie für die kommende Saison, komme in alle wichtigen Turniere ins Starterfeld. Das war heuer nicht der Fall und ein gewisser Nachteil. Daher musste ich jedes Turnier spielen, in dem ich einen Startplatz hatte, speziell gegen Ende der Saison. Da waren fünf, sechs Turniere in Serie normal, was mit der Zeit mühsam wurde. Eine gewisse Überspieltheit und Müdigkeit hat sich ausgebreitet, daher war ich schon froh, als alles unter Dach und Fach war.