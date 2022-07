Es hatte sehr gut ausgesehen für Matthias Schwab. Nach zwei Tagen war der Steirer bei der John Deere Classic in Silvis/Illinois an dritter Stelle gelegen, nach drei Tagen war es Rang acht. Aber die Finalrunde gelang ganz und gar nicht nach Wunsch. Am Ende wurde Schwab geteilter 16. (12 unter Par) und er verpasste damit die Teilnahme an den British Open, dem letzten Major in der kommenden Woche in St. Andrews.

Schwab verzeichnete einen völlig verpatzten Start und lag nach elf Löchern bei vier über Par, was ihn zwischenzeitlich sogar an die 40. Stelle zurückwarf. Zwar erfing sich der 27-Jährige noch, mit drei Birdies gelang Schadensbegrenzung, aber für die Open reichte die 72 (+1) nicht mehr, denn dafür wäre ein Topergebnis nötig gewesen.

Der Sieg ging an den Amerikaner J. T. Poston, der mit 21 unter Par drei Schläge vor dem Südafrikaner Christiaan Bezuidenhout und dem Argentinier Emiliano Grillo (je 18 unter) lag.