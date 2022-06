Golfprofi Matthias Schwab hat die Qualifikation für die nächstwöchigen US Open knapp nicht geschafft. Der Steirer verpasste die Tickets beim Ausscheidungsturnier in Jupiter als Fünfter um nur einen Schlag. Damit ist Sepp Straka ab 16. Juni in Brookline der einzige Österreicher im Feld des Major-Turniers.