Oliver Fisher auf der 13 des Leopard Creek Golf Course © EPA

In manchen Sportarten wird Tradition nach wie vor in Großbuchstaben geschrieben. Wie zum Beispiel im Tennis, wo in Wimbledon Regeln gelten, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts in Stein gemeißelt wurden. Aber: Auch auf dem "Heiligen Rasen" hat zumindest die Gleichberechtigung Einzug gehalten - so kassieren die Frauen mittlerweile auch im Tennis-Mekka dasselbe Preisgeld wie die Herren.