Heute (9 Uhr) startet am Murhof mit den Austrian Senior Open das größte Golfturnier in Österreich in diesem Jahr. Österreichs Hoffnungen ruhen auf Markus Brier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Brier © GEPA pictures

Auf die Frage, was das Verrückteste gewesen sei, das er jemals auf einem Golfplatz erlebt hätte, treibt es Markus Brier ein Schmunzeln ins Gesicht: „Das war vergangenes Jahr beim Turnier in Paris. Die letzten zwei Löcher waren jeweils ein Par 5 und ich habe beide Male einen Eagle geschossen. Das ist schon sehr selten und ich konnte mich damit noch vom 15. auf den zweiten Endrang nach vorne spielen.“ Ebenfalls noch gut in Erinnerung ist dem Wiener sein „Hole in one“ bei den Austrian Open 2006, als er in Fontana sein erstes European-Tour-Turnier gewinnen konnte. „Das war mit einem 7er-Eisen und ich hatte viel Glück. Als Preis gab es einen Citroen C3 – der war für meine Familie aber zu klein. Deshalb habe ich ihn auf einen C8 upgegradet.“