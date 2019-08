Kanadierin Michelle Liu:12 Jahre - die jüngste Golferin aller Zeiten bei einem Profiturnier

Michelle Liu schreibt drezeit bei den Canadian Women's Open in Aurora Geschichte. Die 12-Jährige ist die jüngste Teilnehmerin bei einem Profiturnier aller Zeiten.

Michelle Liu in Aktion © AP

Die Kanadierin bricht mit zwölf Jahren, neun Monaten und sechs Tagen den Altersrekord ihres Vorbildes Brooke Henderson, die 2012 als damals 14-Jährige ihr Debüt beim LPGA-Event gefeiert hatte. "Ich schaue zu Brooke Henderson auf, weil sie eine großartige Spielerin ist, eine großartige Persönlichkeit hat und Kanadierin ist", sagte das junge Mädchen aus Vancouver. Das Turnier in Ontario regt Michelle Liu auf: "Es ist eine mentale Herausforderung, mich zu fokussieren und die Gedanken bei jedem einzelnen Schlag zu haben."

Auf der ersten Runde hat es für die junge Kanadierin nicht nach Wunsch geklappt. Nach einer 81er-Runde liegt Liu nur auf Rang 151 und damit so ziemlich am Ende des Feldes. In Führung liegt die Amerikanerin Annie Park mit 65 Schlägen.