Auf die "Uhrturmchicks" warten internationale Spiele © GEPA pictures

Die Volleyball-Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie schon vor knapp einem Monat abgebrochen. Schon länger ist bekannt, dass es weder Meister noch Absteiger gibt. Nun wurde aber fixiert, dass die Endplatzierung zählt.

Damit beenden sowohl die Herren als auch die Damen des UVC Graz die Saison auf Rang zwei. Das heißt, der UVC ist in der kommenden Saison mit beiden Teams im Europacup vertreten. Zudem könnten die Herren an der Mitteleuropäischen Liga (MEVZA) teilnehmen. "Wir könnten es uns schon vorstellen. Laut Ausschreibung würden wir den Grunddurchgang der Bundesliga nicht bestreiten und erst danach wieder in die Liga einsteigen", sagt UVC-Manager Frederick Laure. Ob die Grazer den Schritt in die MEVZA wagen, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Eine andere Aktion haben die Grazer auf Instagram gestartet. Jeden Tag übernimmt ein andere Spieler/eine andere Spielerin den Account des UVC Graz und gibt Einblicke in seinen/ihren Alltag.