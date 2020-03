Facebook

Trainer bei den UVC-Damen, Spieler im Herren-Team: Matthias Pack © GEPA pictures/ Christian Ort

Es ist mittlerweile schon sieben Jahre her: In der Saison 2012/2013 jubelte der Oststeirer Matthias Pack mit den Hartberger Herren über den Sieg im Volleyball-Cupbewerb. Heute geht es für den mittlerweile 34-Jährigen erneut darum, zumindest den ersten Schritt Richtung Cup-Titel zu machen. Im Final-Four im Grazer Sportpark trifft Pack als Trainer der UVC-Graz-Damen im Halbfinale (16 Uhr) auf Innsbruck. „Ich bin jetzt schon stolz darauf, was wir erreicht haben“, sagt Pack. „Vor der Saison habe ich mir gewissermaßen selbst Druck auferlegt, habe gesagt, dass wir Cup-Sieger und Meister werden wollen.“ Sowohl im Cup als auch in der Liga steht man bereits in der Runde der letzten vier. „Wir haben uns so gut vorbereitet, dass wir das nun alles erreichen können.“