ÖVV-Teamchef Michael Warm © GEPA pictures

Als wären Duelle zwischen Österreich und Deutschland – egal in welchem Sport – nicht schon besonders genug, steht heute (17.30 Uhr, ORF Sport+) für beide Nationen bei der Volleyball-EM in Antwerpen im direkten Aufeinandertreffen ein echtes Endspiel auf dem Programm. Österreichs Herren sind mit Niederlagen gegen Belgien und die Slowakei gestartet, während die deutsche Auswahl gegen Serbien und Belgien verlor. „Uns könnte es natürlich schon in die Karten spielen, dass die Deutschen enorm unter Druck stehen“, sagt Österreichs deutscher Teamchef Michael Warm.