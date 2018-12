Facebook

Nina Nesimovic beim Angriff © GEPA pictures

Wenn man vom Volleyball leben will, sollte man nach Italien gehen“, erklärt UVC-Spielerin Nina Nesimovic. Und damit ist vor dem heutigen CEV-Cup-Achtelfinalhinspiel (19 Uhr) im Sportpark gegen Busto Arsizio eigentlich schon alles gesagt. Der aktuelle Tabellenzweite aus Italien, immerhin das Land des aktuellen Vizeweltmeisters im Frauenvolleyball, geht als haushoher Favorit in das Duell mit den Steirerinnen. „Aber trotzdem werden wir 100 Prozent geben und versuchen, den Gegner zu ärgern. Und vielleicht können wir ja einen Satz gewinnen“, sagt die 22-jährige Mittelblockerin der „Uhrturmchicks“. Mit dem Erreichen des Achtelfinales haben die Grazerinnen ohnehin bereits den größten internationalen Erfolg der Klubgeschichte erzielt. Nesimovic ist vor dem Duell mit dem zweifachen CEV-Cupsieger „schon ein bisserl nervös. Man weiß nie, ob man mit solchen Topteams mithalten kann oder weggeschossen wird. Zwischen Italien und Österreich liegen sicher fünf Klassen.“ Aber: „Immer, wenn wir gegen vermeintlich bessere Teams spielen, können wir uns an das Niveau anpassen und spielen gut mit. Das ist anscheinend eine zusätzliche Motivation für uns.“

Eine Motivation ist auch ein mögliches Auslandsengagement für die Jus-Studentin. Im Sommer hat Nesimovic einige Angebote ausgeschlagen. „Weil ich nicht nur ins Ausland will, damit ich dort bin. Es muss schon passen auch. Und in Graz fühle ich mich wohl, wir wollen versuchen, unsere Titel in Meisterschaft und Cup zu verteidigen.“ Denn die so erfolgreiche Vorsaison soll kein Zufall gewesen sein, das wollen die Grazerinnen allen beweisen. „Zu Saisonbeginn haben wir uns selbst Druck gemacht, haben gedacht, als amtierender Meister muss man alles gewinnen.“ Am Samstag steigt in der Liga das letzte Spiel vor dem Jahreswechsel, Tabellenführer Linz/Steg kommt nach Graz. Für Nesimovic ist die Weihnachtspause aber eine kurze. „Am 26. Dezember beginnt schon das Trainingslager mit dem Nationalteam.“

Mit ebendiesem kämpft die 1,88 Meter große Grazerin am 5. Jänner in Graz um wichtige Punkte für die EM-Teilnahme, Albanien ist zu Gast: „Ich hoffe, dass viele Fans kommen. Es wäre schon cool, wenn wir Historisches schaffen könnten.“ Das wäre nämlich die EM-Teilnahme für Österreichs Frauen.