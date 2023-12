Ganz „greifbar“ war das Hartberger Volleyball-Weihnachtswunder auch am Tag nach dem sensationellen 3:1-Sieg im Cuphalbfinale gegen Tirol noch nicht. „Was die Jungs da abgeliefert haben, im wohl wichtigsten Spiel des Jahres, war unglaublich. Es war schön zu sehen, was da passiert ist“, schwärmte Trainer Markus Hirczy vom Auftritt seiner Mannen. Wie hoch der Erfolg einzuschätzen ist, zeigt sich alleine mit der Tatsache, dass die Gäste aus Tirol zuvor eineinhalb Jahre auf nationaler Ebene keinen Spieler verloren haben – bis sie die Reise in die Hartberghalle antraten.