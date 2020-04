Handball Der Kindheitstraum von Christoph Neuhold wurde Wirklichkeit

Christoph Neuhold wird in der kommenden Handball-Saison in der ersten deutschen Bundesliga spielen.

Christoph Neuhold © (c) Henning Rosenbusch/HSC Coburg

Sein Kindheitstraum wird nun endlich wahr. Christoph Neuhold ist mit 25 Jahren im siebenten Handballer-Himmel, denn er steigt mit Coburg in die erste deutsche Bundesliga auf. „Ich wollte schon immer einmal in der besten Liga der Welt spielen und das werde ich", sagt er. Die Entscheidung ist zwar auf dem grünen Tisch gefallen, das stört ihn aber nicht. „Natürlich kann man nie wissen, was in den verbleibenden zehn Runden passiert wäre, aber wir hatten fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufsteiger und waren sehr gut in Form. Wir haben uns den Titel in der zweiten Liga und den Aufstieg verdient."