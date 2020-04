HSG Graz Schweighofer: "Derzeit macht es keine Freude - aber aufgeben will keiner!"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Seit 1. April ist auch die Handball-Liga Austria offiziell beendet - das Coronavirus behielt die Oberhand. Das einzig Positive für alle Klubs derzeit: Die Gewissheit, dass die Saison 2019/20 damit vorbei ist. Denn was die Zukunft bringt, darüber rätseln alle.

Michael Schweighofer steht mit der HSG Graz vor schwierigen Zeiten - wie der gesamte Handball © GEPA pictures

Zwei Stunden wurde per Video konferiert, dann war das Unvermeidliche just am 1. April auch offiziell klar: Die Handball-Saison 2019/20 wird nicht mehr aufgenommen, ist zu Ende. "Das", sagt Michael Schweighofer, "war ja auch zu erwarten." Der Boss der HSG Graz hat damit zwar eine "Ungewissheit" weniger, aber noch viele andere, die zu lösen wären. Wenn man nur wüsste, wie - und für wann.