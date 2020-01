Mit dem Kracher gegen Kroatien legte Österreich heute in der Wiener Stadthalle los. Gegen Domagoj Duvnjak hätten Nikola Bilyk und Co. ihr bestes Spiel auspacken müssen, doch letztlich waren die Gäste eine Nummer zu groß.

Österreich spielt derzeit gegen Kroatien © APA/AFP/JOE KLAMAR

Die Überraschung ist ausgeblieben. Beim 23:27 (8:13) gegen Kroatien haben Österreichs Handball-Männer am Donnerstag die erste Niederlage bei der Heim-EM hinnehmen müssen. Der vielfache Medaillengewinner bei WM, EM und Olympia erwies sich zum Hauptrundenauftakt in der Wr. Stadthalle als zu stark und übernahm die Führung in Gruppe I vor den punktegleichen Spaniern (je 4).