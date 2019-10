Gegen Serbien und Niederlande So kommen Sie gratis zu Österreichs Handball-Länderspielen

Österreichs Handball-Nationalteam testet am Freitag und Sonntag gegen Serbien und Niederlande. Es sind die letzten Tests vor der Heim-Europameisterschaft. Kinder unter 16 und ihre Begleitperson dürfen gratis in die Halle in der Hüttenbrennergasse.