Die SC Kelag-Ferlach-Damen wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben, die Herren peilen eine Platzierung in den Top fünf an.

Kelag-Vorstand Manfred Freitag mit den Spielern und Spielerinnen sowie Funktionären des SC Kelag Ferlach © Kleinberger

Erstmals in der österreichischen Handball-Geschichte werden von einem Klub sowohl die Damen als auch die Herren in der höchsten Spielklasse vertreten sein. Die Männer vom SC kelag Ferlach sind ja mittlerweile ein Stammgast in der „spusu“-HLA, die Frauen schafften im Frühjahr den Sprung in die WHA.