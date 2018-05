Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach einem Jahr in der zweiten Liga ist Leoben ab kommender Saison wieder erstklassig!

Von langer Dauer war er nicht, der Zwischenstopp der Leobener Handballer in der Bundesliga, der zweithöchsten Spielklasse des Landes. Denn nach nur einem Jahr haben die Obersteirer die Rückkehr ins Oberhaus, die HLA, geschafft. Und das in souveräner Manier, die Finalserie wurde in der Mindestzeit von nur zwei Spielen gewonnen. Nach dem Heimerfolg über Vöslau wurde auch auswärts gewonnen – 27:23.