Im heutigen Handball-Derby zwischen den Bruck Trofaiach Füchsen und Graz (19 Uhr) gibt es einen, der beide Seiten kennt. Paul Offner spielte vier Jahre lang in Bruck, ehe er 2021 zur HSG Graz gewechselt ist. Er weiß bestens, wie der Hexenkessel in der Sporthalle Bruck beflügeln kann. „Für Gegner kann das richtig unangenehm sein“, sagt der 25-Jährige. So erscheint es wenig verwunderlich, dass die Füchse in der laufenden Saison eine Heimmacht sind: Alle vier Heimspiele haben sie gewonnen, auch im heutigen Duell ist der Tabellen-Dritte Favorit. „Sie stehen dort zurecht“, sagt Offner, „sie spielen einfach guten Handball. Sie haben viel Routine und tolle Legionäre.“