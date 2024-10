Nach der klaren Pleite der BT Füchse in Linz wird es eng an der Tabellenspitze. Den Tabellenführer aus Bruck und Trofaiach und den Tabellenfünften – die Fivers aus Margareten – trennen vor der siebenten Runde lediglich zwei Punkte. Und die Fivers sind heute in der Sporthalle in Bruck zu Gast. „Wir kennen die Fivers aus dem Viertelfinale und wir wollen jetzt eine Revanche. Im letzten Jahr haben wir im Grunddurchgang beide Spiele gegen die 5ers gewonnen, das wollen wir am Samstag auch. Wir müssen es besser machen als letzte Woche in Linz“, sagt Marko Karaula, Rückraumspieler der Füchse. Gewinnen die Füchse, bleiben sie auch weiterhin Tabellenführer – ganz egal, was die Konkurrenz macht. „Die werden nach ihrer Auswärtsniederlage in Linz so richtig heiß auf Wiedergutmachung sein, wollen die Tabellenspitze halten. Die Füchse waren voriges Jahr ein richtig starkes Team, sie sind es heuer wieder“, ist Peter Eckl, Trainer der Fivers, gewarnt.

Am anderen Tabellenende will die HSG Lipizzanerheimat endlich in Schwung kommen. 153 erzielte Tore sind Liga-Negativwert, in Köflach stellt sich Hard heute ausgerechnet die beste Defensive der Liga entgegen. 159 Gegentreffer haben die Vorarlberger bislang kassiert – da kann bisher nur Linz mithalten, die Oberösterreicher mussten gleich viele Gegentore hinnehmen. Wolfgang Smon, Sportlicher Leiter der Weststeirer, hat in der Trainingswoche aber wahrgenommen, dass Trainerteam und Mannschaft die richtigen Schlüsse aus den zuletzt nicht zufriedenstellenden Leistungen gezogen haben. „Wir werden sechzig Minuten einen Fight liefern und zeigen, dass wir die Heimhalle so teuer wie möglich verteidigen wollen“, verspricht Smon.

Die HSG Graz ist gegen den Tabellenzweiten aus Krems zu Hause der Außenseiter. Trotzdem haben die Grazer vor, zu Hause zu punkten, um den schwachen Auftritt aus Hard vergessen zu machen. Wir hatten beim Hard-Spiel einfach einen Totalausfall, nichts hat funktioniert. Schon in der Kabine war uns klar, dass wir so nicht noch einmal auftreten werden“, sagt Thomas Scherr, Flügelspieler der Grazer.