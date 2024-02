Ein halbes Jahr ist das steirische Beachvolleyball-Ass Katharina Schützenhöfer im Vorjahr „fremdgegangen“ – zumindest gegenüber ihrer jahrelangen Teampartnerin Lena Plesiutschnig. Die 30-Jährige riss sich im vergangenen Mai die Achillessehne, verpasste in Folge auch die Europameisterschaft in Wien. „Ihre“ Kathi reagierte, spielte monatelang mit Franziska Friedl zusammen. Seit Dezember ist das Team Schützenhöfer/Plesiutschnig wieder vereint und gemeinsam im Training. „Am Anfang hatten wir nur drei Balltrainings pro Woche, da stand vor allem die Athletik im Fokus“, gesteht Schützenhöfer. Seither wurde die Intensität im Training Schritt für Schritt gesteigert, der Ball kehrte immer öfter in die Übungseinheiten zurück.