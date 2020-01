Tod von Kobe Bryant Prominente trauern im Netz

Facebook

Wenige Stunden nach dem Unglück versammelten sich Fans vor dem Staples Center in Los Angeles © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Die Nachricht verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer: Kobe Bryant und vier weitere Personen kamen bei einem Hubschrauberabsturz in den Bergen nördlich von Malibu ums Leben. Der 41-Jährige war einer der ganz großen Stars in der NBA und polarisierte. Nach Bekanntwerden der Tragödie bekundeten zahlreiche Promis ihre Trauer im Netz. Skistar Lindsey Vonn postete auf Instagram ein Bild mit Bryant - sie fand ob der Tragödie keine Worte. US-Präsident Donald Trump twitterte: "Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!"

Vor dem Staples Center in Los Angeles zollten unterdessen Tausende dem Basketballer Tribut. In der Multifunktionshalle tragen die Lakers ihre Spiele aus. Für den Klub spielte Bryant zwischen 1996 und 2016.

Lindsey Vonn

Dennis Rodman

Devastated to hear the news on my friend @kobebryant passing. Prayers go out to his wife Vanessa and his children and the @Lakers family. pic.twitter.com/Oki9GkYEu5 — Dennis Rodman (@dennisrodman) January 26, 2020

Footballstar Tom Brady

We miss you already Kobe ❤️❤️🙏🏼🙏🏼 — Tom Brady (@TomBrady) January 26, 2020

US-Präsident Donald Trump

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Paris Saint-Germain

The club would like to express its deepest condolences to his family and friends, to the @Lakers and the @NBA family after the tragic passing of Kobe Bryant. RIP, legend. 🙏🏼 pic.twitter.com/McVe3XL2md — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 26, 2020

Bei den Franzosen war der Basketballer zu Gast

Die Seite von Neymar Jr. zeigt ein Bild der beiden Sportler