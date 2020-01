Anja Knoflach (19) studiert am "Eastern Florida State College" Business-Management. Die Weihnachtszeit verbrachte die Basketballerin aus Gratwein-Straßengel erstmals fernab ihrer Heimat.

College-Basketball in den USA

Anja Knoflach studiert in den USA © Ernst Weiss

Es gibt zwei Dinge, die hat Anja Knoflach noch nie gemeinsam erlebt: ein kurzes, sommerliches Outfit und Weihnachtsmusik. Das hat sich aber in den letzten Wochen geändert – wie sich so vieles im Leben der jungen Steirerin geändert hat. Denn im Juli dieses Jahres verlegte die 19-Jährige aus Gratwein-Straßengel ihren Lebensmittelpunkt vorübergehend nach Florida, um am "Eastern Florida State College" dem Traum einer Profi-Basketballerin näher zu kommen.