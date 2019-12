Wolfgang Bombardella, sieben Jahre lang Präsident des steirischen Basketball-Verbandes, verstarb am 9. Dezember im Alter von 59 Jahren.

Wolfgang Bombardella © (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart

Just während jener Tätigkeit, die er am meisten liebte, hat das Schicksal zugeschlagen. Während eines Basketballspieles, das er als Schiedsrichter betreut hatte, brach Wolfgang Bombardella zusammen und verstarb. Der steirische Basketball verlor damit einen jahrelangen Wegbegleiter: Bombardella war 40 Jahre lang leidenschaftlicher Schiedsrichter, fast zwei Jahrzehnte im Vorstand des steirischen Basketballverbandes tätig. Zudem stand er diesem sieben Jahre lang als Präsident vor (2003 bis 2010).

Im Alter von 19 Jahren legte Bombardella mit der Schiedsrichterprüfung die Basis seiner 40 Jahre langen Schiedsrichter-Tätigkeit. Im Jahr 1989 trat er dem steirischen Verband als Schiedsrichter-Referent bei, vier Jahre später wechselte er ins Melde- und Beglaubigungsreferat. Nach einer kurzen Pause (1995 bis 1997) kehrte Bombardella als Wettspielreferent in den Vorstand zurück und hielt diese Funktion bis zur Generalversammlung am 30. Juni 2003, in der er als Nachfolger von Heinz Wiener-Pucher zum Präsidenten des Verbandes gewählt wurde.

"Während seiner siebenjährigen Amtszeit zeichnete sich Bombardella durch Kompromisslosigkeit und Geradlinigkeit aus, mit der er etliche Schwachstellen im Verbands- und Meisterschaftsgeschehen ausmerzte. Nach seinem Rücktritt 2010 blieb er dem StBV weitere neun Jahre lang bis zu seinem Ableben als Rechnungsprüfer verbunden", teilte der steirische Basketballverband auf seiner Homepage mit. Bombardella verstarb Kurz vor seinem 60. Geburtstag.