Rasid Mahalbasic verlängerte seinen Vertrag in Oldenburg um zwei Jahre © KK

In Oldenburg hat Rasid Mahalbasic seine sportliche Heimat gefunden. Der Klagenfurter, der davor eine Odyssee durch Europa hatte – zehn Klubs in sieben Jahren – ist angekommen. „Es läuft alles super bei mir“, sagte der Kärntner am Telefon. Kein Wunder, läuft es nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für seinen Klub EWE Baskets Oldenburg in der deutschen Bundesliga ganz toll.