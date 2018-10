Facebook

Tex Winter © AP

Tex Winter, der von 1985 bis 2008 als Assistent von Erfolgscoach Phil Jackson in der National Basketball Association (NBA) fungiert hatte, ist am Mittwoch in New York im Alter von 96 Jahren gestorben. "Ich habe so viel von Coach Winter gelernt. Er war ein Pionier, ein echter Stratege", betonte NBA-Ikone Michael Jordan im Gespräch mit der "Chicago Tribune".

Winter gilt als Erfinder der sogenannten "Triangle Offense" (Dreiecks-Offensive), die von den Chicago Bulls mit Jordan als Schlüsselspieler perfektioniert wurde. Die "Bullen" waren dadurch das dominierende NBA-Team der 1990er-Jahre und holten sechs Titel (1991-1993 sowie 1996-1998). Danach gewann Winter gemeinsam mit Jackson bei den Los Angeles Lakers noch ein weiteres Mal drei Meisterschaften in Serie (2000-2002).