Spiel sechs im Finale der Basketball-Bundesliga und die Kapfenberg Bulls können heute in Gmunden den Titel zum zweiten Mal in Serie holen (19.30 Uhr, Sky Sport Austria live). Was sagt der Ex-Trainer Michael Schrittwieser?

Ex-Trainer Michael Schrittwieser (links) und sein Nachfolger Mike Coffin © GEPA pictures

Es ist schon jetzt die längste Finaleserie in der Geschichte des österreichischen Basketballs. Das Endspiel zwischen den Kapfenberg Bulls und Gmunden geht heute am Traunsee (19.30 Uhr) in die sechste von sieben möglichen Partien und der Titelverteidiger aus der Steiermark hat schon Matchball. Michael Schrittwieser ging als Trainer mit den Bulls in die Saison und beobachtet nun als Generalsekretär des Verbandes die Serie ...

Herr Schrittwieser, kommt es zu einem siebenten Spiel?

MICHAEL SCHRITTWIESER: Es würde mich aufgrund des Verlaufs in der Serie zumindest nicht wundern. Beide Teams gehen an ihre körperlichen Grenzen und davor muss man einfach den Hut ziehen. Diese Affenhitze in den Hallen und diese Spielintensität gehen an die Substanz und die Saison ist schon sehr lange. Es wird entscheidend sein, welcher Verein die Möglichkeiten der Regeneration in den zwei Tagen Pause besser genutzt hat. Je länger die Partie offen ist, desto größer schätze ich die Chance auf ein siebentes Spiel ein. Ein siebentes Spiel in Kapfenberg am Freitag wäre für den Basketball eine super Geschichte.

Was macht Gmunden anders als alle Klubs bislang in dieser Saison?

Sie sind zum richtigen Zeitpunkt in ihrer Topform und alle Spieler haben in die Rollen gefunden, die ihnen Trainer Bernd Wimmer zugeteilt hat. Enis Murati etwa spielt in der Form seines Lebens. In der Spielanlage hat Gmunden keine grundlegenden Änderungen vollzogen, aber mit der Kombination aus einer Zonenverteidigung und Pressing haben sie Kapfenberg aus dem Konzept gebracht. Die Bulls haben kurz gewackelt, sich aber gefangen.

Hatten es die Bulls auf dem Weg in das Finale mit Platz eins im Grunddurchgang und dem 3:0 über Wien zu leicht?

Ich denke ja. Die starke Saison hat dazu beigetragen, dass man die Situation eines Finales vielleicht etwas unterschätzt hat. Ich denke nicht, dass da Überheblichkeit eine Rolle spielt, vielmehr das Unterbewusstsein. Vielleicht hat man der Außensicht, dass die Serie schnell vorbei sein wird, zu viel Gewicht beigemessen. Zudem hatte Gmunden mit Traiskirchen im Halbfinale einen defensiven Gegner – Kapfenberg stand den Wienern gegenüber, die es offensiv versuchen.

Haben die Bullen beim 69:53 im fünften Spiel den Biss wiedergefunden?

Das fünfte Spiel war bisher sicher nicht das beste, aber ein klassisches Finalspiel, in dem jeder einzelne Ballbesitz zählt und ein Mini-Lauf schon das Spiel entscheiden kann. Kapfenberg hat sich da wieder besser präsentiert.

Spielt Kapfenberg in der Finalserie unter den Möglichkeiten?

Das denke ich nicht. Aber die Bullen haben zumindest keinen Schritt nach vorne gemacht, Gmunden im Gegenzug aber schon. Und während sich bei Gmunden etwa Toni Blazan gesteigert hat, hat bei Kapfenberg mit Brian Oliver jemand einen Schritt zurück gemacht.

