Rodlauer steckt nicht zurück © (c) Alexander Tomasin

Der Traum eines jeden Sportlers ist es, einmal in der besten Liga der Welt aufzulaufen. So ist es für American Footballspieler die nordamerikanische „National Football League“ (NFL). Der übliche Schritt in den US-Sport erfolgt über eine Universität, von der aus sich die Top-Vereine die Rechte an den Talenten sichern. Diesen Schritt hat der Pubersdorfer Offensive Lineman Tobias Rodlauer, der bisher in zweiten Liga bei den Carinthian Lions Klagenfurt spielte, nun geschafft. Morgen geht der Flug von Wien über Madrid nach Dallas, dann beginnt das Football-Abenteuer am New Mexico Military College. „Jetzt, wo die Saison bei uns vorbei ist und der Zeitpunkt gekommen ist, bin ich doch schon sehr aufgeregt“, gibt der sonst so ruhig wirkende Rodlauer zu und fügt mit einem schmunzeln an: „Aber die Familie ist noch nervöser als ich.“