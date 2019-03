Die Carinthian Lions Klagenfurt feierten in der Division I einen erkämpften 28:26-Sieg in Tirol. Die Eagles gingen zum Saisonauftakt gegen Pinzgau mit 0:41 unter.

Die Lions brachten die Raiders zu Fall © KK/Raiders

Sieg und Niederlage setzte es für die zwei Kärntner-Footballvereine zum Saisonstart. Die Carinthian Lions feierten in der Division I einen hart umkämpften 28:26-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft der Raiders Tirol. Die Klagenfurter, die nach der Saison im Sommer „Offensive Lineman“ Tobias Rodlauer ans College in New Mexico ziehen lassen werden, gerieten früh im Spiel mit 0:8 in Rückstand. Bis zur Pause rappelte man sich aber auf und sorgte durch Touchdowns von Manuel Chytilek (Run) und Niko Rabitsch für den 14:14-Ausgleich.

Chytilek sollte das Spiel in Hälfte zwei quasi im Alleingang entscheiden und mit zwei weiteren Touchdowns eine 28:20-Führung herausspielen. Alle PATs konnte Oliver Rescher verwandeln. Eine exzellente Defensive, angeführt von Gerhard Kronawetter, brachte den Sieg ins Trockene. Das erste Heimspiel folgt am 7. April gegen Hohenems.

Nichts zu holen gab es für die Eagles Villach in der Division III. In der neuen Heimstätte in Landskron wurde man von den Pinzgau Celtics glatt mit 0:41 abgeschossen.