Während an diesem Wochenende in der NFL die besten College-Talente im Draft ausgewählt werden, gehen die besten steirischen Football-Talente mit den Graz Giants auf die Jagd nach dem zweiten Saisonsieg. Nach einem durchwachsenen Start in die aktuelle Spielzeit, der mit Niederlagen gegen die Prag Black Panthers und Vienna Knights nicht nach Wunsch verlief, konnten die Steirer am vergangenen Wochenende beim Heimspielauftakt endlich ihr ganzes Können zeigen.

In einer einseitigen Partie gewannen die Giants gegen die Salzburg Ducks mit 35:7 – angeführt von einem stark aufspielenden Quarterback Bastian Steinmair, der mit zwei Touchdown-Pässen den Grundstein für den ersten Saisonerfolg legte. Gepaart mit dem gefährlichen Laufspiel, das von Ezra Gray und Dean Opara geprägt wird, soll nun der zweite Streich in Serie folgen. Im zweiten Heimspiel der Saison empfangen die Steirer am Samstag Fehervar, das in der Vergangenheit in der internationalen European League of Football mitmischte.

Deshalb ist Head Coach Stefan Pokorny auch vor den Ungarn gewarnt. Von der 0:3-Bilanz will man sich nicht täuschen lassen. „Mit den Enthroners kommt ein Team mit ELF-Erfahrung nach Graz, welches die letzten drei Spiele jeweils mit weniger als vier Punkten Unterschied verloren hat. Wir erwarten einen sehr hungrigen Gegner, haben wir uns doch erst letzte Woche noch in einer ähnlichen Situation befunden“, sagt Pokorny, der erst jüngst als Chef-Trainer der heimischen Herren-Auswahl vorgestellt wurde.

Im Oktober geht es da mit den ersten Spielen los. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den besten Trainern und Spielern Österreichs die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und die Entwicklung des österreichischen Footballs mitzugestalten“, sagte Pokorny, der 2018 vom Verband als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde. Damals dirigierte er noch die Danube Dragons (2016 - 2021). Von Verbandsboss Michael Eschlböck wurden ihm Rosen gestreut: „Stefan kennt den österreichischen Football als ehemaliger Spieler und in weiterer Folge als Coach und Coordinator in verschiedensten Positionen in all seinen Facetten und Ausprägungen. Ich bin überzeugt, dass mit ihm die erfolgreiche Arbeit im Natinalteam nahtlos fortgesetzt wird.“

Zurück in die Liga: Einlass am Samstag im Stadion Eggenberg ist ab 13 Uhr, der Kick-off erfolgt um 15 Uhr und es ist Vorsicht geboten: Die „Enthroners“, die zwei Mal ungarischer Meister wurden, dürstet es nach dem ersten Sieg in der AFL. Bislang mussten sie sich Salzburg (13:16), das jüngst Graz den ersten Sieg einbrachte, Prag (27:29) und den Vikings (19:20) nur knapp geschlagen geben.