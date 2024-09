13 Siege, ohne ein einziges Mal zu verlieren, gelangen den Vienna Vikings in dieser Saison. Das Finale im legendären Schalke-Stadion soll der krönende Abschluss werden. Von Anfang an dominierte man die European League of Football. In ihrer Liga, der Eastern Conference, spielen auch andere Hauptstadtklubs wie Berlin Thunder und Prague Lions. Doch bisher war niemand den „Wikingern“ gewachsen. So konnten in der regulären Spielzeit 278 Punkte mehr erzielt werden, als man hinnehmen musste. Für die Vikings ist alles angerichtet für den Höhepunkt einer perfekten Saison. Offensive Coordinator Max Sommer, sieht seine Mannschaft gut eingestellt: „Die Vorbereitung lief sehr gut, die Stimmung im Team ist super und die Vorfreude riesig.“

Spitzenspiel um den Titel

Der Gegner ist auch kein Unbekannter: Rhein Fire zählt seit Jahren zu den Spitzenteams Europas und konnte letztes Jahr bereits eine perfekte Saison erreichen. Die Wiener konnten 2022 in Klagenfurt die Hamburg Sea Devils mit 27:15 besiegen, 2023 gewann Rhein Fire im Duell mit Stuttgart Surge den Titel. Obwohl die Düsseldorfer heuer in der gesamten Spielzeit nur ein Spiel, gegen Madrid, verloren, mussten sie sich über die sogenannte „Wildcard“-Runde beweisen. „Rhein Fire ist ein bärenstarkes Team, alle Coaches haben NFL-Erfahrung“, weiß auch OC Sommer. Über 40.000 Zuschauer werden live im Stadion erwartet, wenn erstmals ein Zweifachmeister der ELF entschieden wird. Die Wiener konnten 2022 in Klagenfurt die Hamburg Sea Devils mit 27:15 besiegen, 2023 gewann Rhein Fire im Duell mit Stuttgart Surge den Titel. „Das Finale wird das mit Abstand größte europäische Football-Spiel jemals“, erklärt Sommer. Einzige Ausnahme: Die NFL-Spiele in England und Deutschland.

Der steirische Tight End Florian Bierbaumer © APA / Eva Manhart

Steirische Beteiligung im Spitzenspiel

Die Vikings erhalten auch Unterstützung aus der Steiermark. Allen voran Offensive Coordinator Max Sommer, der Grazer ist auch seit 2019 Headcoach des Football-Nationalteams. In der Offensive wird er unterstützt von den Steirern Johannes Schütz (Wide Receiver), Daniel Schönet (Running Back), Markus Schaberl und Florian Bierbaumer (beide Tight Ends). Auch defensiv hat die grüne Mark einiges zu bieten. Linebacker Niki Terlitza ist sogar bei den ELF Honors nominiert, als Defensive Rookie of the Year (bester defensiver Neuzugang der Liga).