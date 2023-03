Drei Jahre lang konnte die Rivalität zwischen UBI Graz und dem UBSC-DBBC Graz gedeihen, nun erfährt sie ihren vorläufigen Höhepunkt: Die beiden Grazer Teams der Frauen-Superliga stehen einander im Semifinale gegenüber, das im "Best of three"-Modus ausgetragen wird. In maximal drei Spielen - das erste findet am Sonntag (16 Uhr) im Sportpark statt - geht es also nicht nur um das Ticket für das Finale, sondern abermals auch um die Vormachtstellung in der steirischen Landeshauptstadt.