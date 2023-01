Bei drei slowenischen Basketball-Spielern der Swarco Raiders Tirol, für die die Unschuldsvermutung gilt, gab es aufgrund von Manipulationsvorwürfen im Zusammenhang mit Online-Wetten Hausdurchsuchungen. Die Staatsanwaltschaft hat dabei Laptops und Handys konfisziert, wie der Tiroler Basketball-Klub in einer Aussendung mitteilt. "Wir sind von den Ereignissen völlig überrascht, vor allem aber erschüttert und arbeiten bereits mit den zuständigen Behörden und dem österreichischen Basketballverband zusammen, um Klarheit und Transparenz in die Situation zu bringen", sagt Markus Schwab, sportlicher Leiter der Sektion Basketball der Raiders. Die betroffenen Spieler wurden vom Integritätsausschuss des Basketballverbandes für zehn Tage suspendiert, zudem wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Der Fall erinnert an jenen des UBSC Graz, in dem seit wenigen Tagen die Anklagen auf dem Tisch liegen. Infolgedessen wurde im Österreichischen Basketballverband ein Integritätsausschuss gegründet, die schon lange davor laufenden Präventionsschulungen mit dem Play Fair Code intensiviert sowie eine Partnerschaft mit Sportsradar abgeschlossen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden alle Spiele der Superligen der Herren und Damen sowie der Zweiten Liga, in der die Raiders aktiv sind, auf potenziell verdächtige Vorgänge am weltweiten Wettmarkt überwacht, erklärt Johannes Wiesmann, General Manager von Basketball Austria. "Dadurch wurden nun auch die Behörden auf die aktuelle Causa aufmerksam. Das ist der Beweis, dass unsere Maßnahmen greifen", erklärt Wiesmann und fügt an: "Integrität im Sport ist ein unantastbares Gut, das wir im Rahmen unserer Möglichkeiten immer schützen werden."