Die Ausgangslage ist keine gute, wenn die ÖBV-Herren heute Abend (17 Uhr) im Sportpark in Graz auf die Schweiz trifft. Nach drei Spielen liegt die rot-weiß-rote Equipe derzeit auf dem vierten und somit letzten Tabellenplatz. Gegen die Schweiz, Polen und zuletzt am Donnerstag gegen Kroatien setzte es allesamt Niederlagen. Nur der Gruppensieger kommt in die nächste Phase der EM-Qualifikation.

Vor heimischem Publikum zur Revanche



Heute Abend startet die Rückrunde mit dem Duell gegen Dauerrivalen Schweiz - im direkten Duell steht es 2:1 für die Schweizer. Im letzten Aufeinandertreffen setzte es eine 64:74 Niederlage für das heimische Nationalteam, dass sich mit Ballverlusten schwertat und mit stark werfenden Schweizern Probleme hatte. Trotzdem ist die Vorfreude des jungen Nationalteams groß.