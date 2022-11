ÖBV-Herren verlieren in EM-Vorquali auch gegen Kroatien

Österreichs Basketball-Männer bleiben in der Vorqualifikation zur EM 2025 weiter sieglos. Im Grazer Sportpark verlor die Mannschaft von Teamchef Chris O'Shea auch ihr drittes Spiel in Gruppe E, gegen Kroatien hieß es am Ende trotz einer über weite Strecken guten Leistung 75:100 (43:48). Zuvor hatte es bereits Niederlagen in der Schweiz und gegen Polen gegeben. Die Eidgenossen sind zum Auftakt der Rückrunde am Sonntag (17.05 Uhr/live ORF Sport +) der nächste Gegner.