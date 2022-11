Das mit den Länderspielen ist so eine Sache. Teamchefs haben meist wenig Zeit, um Sportler aufeinander ab- und auf ein Spiel einzustimmen, die Basketballer stehen einander meist (wenn überhaupt) als Gegner auf dem Parkett gegenüber. "In so kurzer Zeit etwas zu erarbeiten", gibt Österreichs Teamchef Chris O'Shea zu, "ist die größte Herausforderung." Er erklärt aber auch: Sie fällt kleiner aus, wenn man die nötige Vorarbeit leistet. "Wir verfolgen seit drei Jahren defensiv und offensiv ein Konzept, das es uns deutlich einfacher macht, uns auf Spiele vorzubereiten. Und alle Spieler sind immer schon im Lehrgang davor dabei, damit wir nicht immer bei null anfangen", erklärt O'Shea.